Операционная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей

Азербайджанская операционная компания COP29 проводит предварительные обсуждения на национальном уровне по формированию критериев устойчивости и экологичности, которые являются неотъемлемой частью стратегии "Спонсорство и партнерство COP29".

Азербайджанская операционная компания СОР29 приступила 5 июня к предварительным обсуждениям на национальном уровне по устойчивости и формированию критериев окружающей среды, являющихся неотъемлемой составной частью стратегии "СОР29 Спонсорство и партнерство".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Операционной компании СОР29.

Отметим, что компания с мая нынешнего года представила частному сектору Спонсорскую программу СОР29. На основании Программы национального обязательства в рамках Спонсорской программы СОР29 к иностранным и международным спонсорам будут применены добровольные корпоративные обязательства, связанные с целями устойчивости, к ним будут применяться соответствующие компетенции.

На семинаре с участием около пятидесяти руководящих представителей национального бизнеса состоялась презентация, связанная с проектами по Конференции СОР29, общими подготовительными мероприятиями и, наконец, критерием Национального обязательства, эксклюзивно адаптированного для представителей национального бизнеса. Программа национального обязательства принята до ноября в соответствии с Боннским соглашением, как критерий спонсорства для местных компаний на темы декарбонизации как социальной сферы, так и промышленности, водного, сельского хозяйства, градостроительства, перехода к зеленой энергии, а также получившей широкое распространение социальной сферы и пр., сформировавшейся благодаря установленному на национальном уровне вкладу Азербайджанской Республики (NDC).

Частные компании, оценивая внутренний потенциал на пути достижения климатических целей, формируя дальнейшую стратегию на основе знаний и опыта, полученных в рамках партнерства с СОР29, и участвуя в Программе национального обязательства, направленной на повышение отчетности ресурсов управления, отвечают установленному критерию спонсорства.

Предусмотрено определение компаниями в рамках программы своих стратегических целей в предстоящие 12-24 месяца.

Отметим, что данная программа является важной инициативой, выдвинутой Операционной компанией СОР29 на пути получения гигантами национального частного сектора возможностей активного участия в конференции, а также усовершенствования поведения устойчивости в этом году на основе совокупности профессиональной работы проводников и правил в рамках Года солидарности во имя зеленого мира.