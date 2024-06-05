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Операционная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей

Операционная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей Азербайджанская операционная компания COP29 проводит предварительные обсуждения на национальном уровне по формированию критериев устойчивости и экологичности, которые являются неотъемлемой частью стратегии "Спонсорство и партнерство COP29".
COP29
5 июня 2024 г. 20:46
Операционная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей

Азербайджанская операционная компания СОР29 приступила 5 июня к предварительным обсуждениям на национальном уровне по устойчивости и формированию критериев окружающей среды, являющихся неотъемлемой составной частью стратегии "СОР29 Спонсорство и партнерство".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Операционной компании СОР29.

Отметим, что компания с мая нынешнего года представила частному сектору Спонсорскую программу СОР29. На основании Программы национального обязательства в рамках Спонсорской программы СОР29 к иностранным и международным спонсорам будут применены добровольные корпоративные обязательства, связанные с целями устойчивости, к ним будут применяться соответствующие компетенции.

На семинаре с участием около пятидесяти руководящих представителей национального бизнеса состоялась презентация, связанная с проектами по Конференции СОР29, общими подготовительными мероприятиями и, наконец, критерием Национального обязательства, эксклюзивно адаптированного для представителей национального бизнеса. Программа национального обязательства принята до ноября в соответствии с Боннским соглашением, как критерий спонсорства для местных компаний на темы декарбонизации как социальной сферы, так и промышленности, водного, сельского хозяйства, градостроительства, перехода к зеленой энергии, а также получившей широкое распространение социальной сферы и пр., сформировавшейся благодаря установленному на национальном уровне вкладу Азербайджанской Республики (NDC).

Частные компании, оценивая внутренний потенциал на пути достижения климатических целей, формируя дальнейшую стратегию на основе знаний и опыта, полученных в рамках партнерства с СОР29, и участвуя в Программе национального обязательства, направленной на повышение отчетности ресурсов управления, отвечают установленному критерию спонсорства.

Предусмотрено определение компаниями в рамках программы своих стратегических целей в предстоящие 12-24 месяца.

Отметим, что данная программа является важной инициативой, выдвинутой Операционной компанией СОР29 на пути получения гигантами национального частного сектора возможностей активного участия в конференции, а также усовершенствования поведения устойчивости в этом году на основе совокупности профессиональной работы проводников и правил в рамках Года солидарности во имя зеленого мира.

Лица, интересующиеся спонсорством и партнерством в рамках СОР29 могут обратиться по электронному адресу [email protected].



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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Əməliyyat Şirkəti biznes nümayəndələri üçün “Milli öhdəlik” proqramına başlayır

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