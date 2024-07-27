Операционная компания COP29 провела тренинги по повышению компетенций в области устойчивого развития

Азербайджанская операционная компания COP29 провела программу обучения по повышению компетенций в области устойчивого развития с целью поддержки усилий государственных учреждений по адаптации к глобальным климатическим целям.

Как сообщили Report в операционной компании, в рамках программы с 8 по 26 июля прошли онлайн-тренинги и информационные сессии.

Программа обучения, реализованная операционной компанией и зарубежными экспертами, направлена на ознакомление различных государственных учреждений с процессом COP и их эффективное участие в мероприятии. Проект, охватывающий области климата, устойчивого развития, управления и социальной сферы, состоял из различных сессий для государственных учреждений, представляющих 8 различных секторов страны, и служил для более глубокого понимания климатических проблем, а также разработки эффективных стратегий реагирования.