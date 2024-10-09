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Операционная компания COP29 первая в Азербайджане получит сертификат устойчивого управления мероприятиями

Операционная компания COP29 первая в Азербайджане получит сертификат устойчивого управления мероприятиями Азербайджанская операционная компания COP29 станет первой организацией, получившей сертификат устойчивого управления мероприятиями по стандарту ISO 20121:2024.
COP29
9 октября 2024 г. 17:08
Операционная компания COP29 первая в Азербайджане получит сертификат устойчивого управления мероприятиями

Азербайджанская операционная компания COP29 станет первой организацией, получившей сертификат устойчивого управления мероприятиями по стандарту ISO 20121:2024.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер по устойчивым операциям и обеспечению Азербайджанской операционной компании COP29 Кенуль Гарашлы на информационной сессии для НПО по Зеленой зоне на COP29, организованной компанией совместно с Агентством государственной поддержки НПО.

Она отметила, что этот сертификат послужит примером для других компаний, занимающихся организацией мероприятий, в стремлении соответствовать стандартам устойчивого управления.

По словам Гарашлы, практики, созданные во время COP29, помогут будущим мероприятиям быть более ориентированными на устойчивую деятельность.

"Получение сертификата ISO 20121:2024 для COP29 подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого управления. Это позволит минимизировать негативное воздействие мероприятия на окружающую среду и повысить социальную ответственность", - сказала она.

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Версия на английском языке COP29 Operating Company - first Azerbaijani firm with sustainable event management certification
Версия на азербайджанском языке COP29 Əməliyyat Şirkəti dayanıqlı tədbir idarəçiliyi sertifikatını əldə edən ilk Azərbaycan şirkəti olacaq

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