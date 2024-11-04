В Баку подвели итоги оценки экологической устойчивости объектов общепита

Операционная компания COP29 и AZSTANDART завершили оценку экологической устойчивости объектов общественного питания Баку, проводившуюся в рамках подготовки к предстоящей климатической конференции.

Операционная компания COP29 и AZSTANDART завершили оценку экологической устойчивости объектов общественного питания Баку, проводившуюся в рамках подготовки к предстоящей климатической конференции.

Как сообщает Report, совместный проект был запущен в начале октября с целью оценки деятельности объектов общепита на соответствие действующим международным и государственным стандартам в сфере экологической устойчивости.

Впервые в стране была разработана специальная шкала оценки, адаптированная под требования стандартов ISO.

Процесс оценки проводился AZSTANDART по таким критериям, как энергоэффективность, экономное использование воды, сортировка и управление отходами, соблюдение работниками правил безопасности и др.

По итогам оценки ряд объектов, отвечающих необходимым критериям, получили специальные знаки, подтверждающие их экологическую устойчивость и соответствие требованиям. Эти знаки будут размещены при входе в рестораны. Сертифицированные объекты также будут отмечены на карте официального сайта COP29.

Каждому участвовавшему в оценке объекту был предоставлен отчет с рекомендациями по совершенствованию их деятельности с точки зрения экологической устойчивости и адаптации к передовому международному опыту в этой сфере.