О нас

ООН: Женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины

ООН: Женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины Женщины играют ключевую роль в формировании устойчивых продовольственных систем.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:20
ООН: Женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины

Женщины играют ключевую роль в формировании устойчивых продовольственных систем.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела расширения экономических прав и возможностей женщин ООН Джемайма Ньюки на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

По ее словам, женщины также находятся на передовой в борьбе с изменением климата: "Мы знаем, что женщины лишены равного доступа к производственным ресурсам, таким как рынки, информация, земля, технологии и, что наиболее важно, финансовые услуги. Все это делает их более уязвимыми к последствиям изменения климата. Во всем мире и во всех регионах женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN: Women suffer from food insecurity more than men
Версия на азербайджанском языке BMT: Qadınlar kişilərdən daha çox qida təhlükəsizliyindən əziyyət çəkirlər

Экслюзивные новости

Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi