ООН: Женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины

Женщины играют ключевую роль в формировании устойчивых продовольственных систем.

Женщины играют ключевую роль в формировании устойчивых продовольственных систем.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела расширения экономических прав и возможностей женщин ООН Джемайма Ньюки на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках СОР29.

По ее словам, женщины также находятся на передовой в борьбе с изменением климата: "Мы знаем, что женщины лишены равного доступа к производственным ресурсам, таким как рынки, информация, земля, технологии и, что наиболее важно, финансовые услуги. Все это делает их более уязвимыми к последствиям изменения климата. Во всем мире и во всех регионах женщины страдают от отсутствия продовольственной безопасности больше, чем мужчины".