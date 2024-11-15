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ООН призвала страны-члены к активности на дискуссиях в рамках COP29

ООН призвала страны-члены к активности на дискуссиях в рамках COP29 ООН призывает государства-члены активно участвовать в многосторонних обсуждениях на COP29 в Баку.
COP29
15 ноября 2024 г. 05:07
ООН призвала страны-члены к активности на дискуссиях в рамках COP29

ООН призывает государства-члены активно участвовать в многосторонних обсуждениях на COP29 в Баку.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге в Нью-Йорке.

Представитель генсека отметил, что весь мир и человечество страдают от климатического кризиса, и этот международный саммит принесет пользу каждой стране.

"Наше послание государствам-членам заключается в том, что они должны активно участвовать в многосторонних обсуждениях на COP29. Очевидно, что климатический кризис не знает границ и влияет на всех нас. Мы видим это ежедневно. В наших родных городах бушуют лесные пожары, мы видим наводнения, опустошающие разные части мира. Каждый должен быть за столом переговоров, и все должны активно участвовать в COP29", - заключил Дюжаррик.

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