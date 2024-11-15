ООН: Новые технологии создают возможности для эффективного и безопасного разминирования

15:51

Организации, занимающиеся защитой окружающей среды, могут объединить усилия для содействия устойчивому развитию, восстановлению и сохранению экосистем, пострадавших в результате конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявила помощник генсека ООН, директор Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Ивана Живкович на мероприятии "Расчистка пути: борьба с минной опасностью для климатической устойчивости и устойчивого развития", организованном ANAMA и ПРООН в рамках COP29.

Она подчеркнула, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют опасность, как для жизни людей, так и для окружающей среды.

"Даже после завершения конфликтов их негативное воздействие сохраняется на десятилетия. Восстановление почв, возрождение флоры и фауны требуют времени. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как противоминная деятельность и защита природы могут быть объединены. Новые технологии, такие как дроны и экологически безопасные инструменты, создают возможности для более эффективного и безопасного разминирования".

Ивана Живкович также отметила тесное сотрудничество между ПРООН и ANAMA на протяжении уже 25 лет.

"Вместе мы работаем над устранением угроз, которые представляют мины и боеприпасы, и всегда готовы к расширению партнерства для достижения общей цели", - сказала Живкович.