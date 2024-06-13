ООН намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках председательства COP29

ООН намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках председательства COP29.

ООН намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках председательства COP29.

Об этом европейскому бюро Report сказала специалист Программы развития ООН - Бюро по изменению климата и снижению риска стихийных бедствий Дженнифер Баумволл.

По ее словам, приоритетом для Программы развития ООН являются поддержка финансовых и вопросов в сфере торговли: "Мы готовы к тесному сотрудничеству в рамках COP29 над тем, как мы можем оказать помощь странам-членам в сферах, продвигаемых Азербайджаном".

Кроме того, специалист по природным ресурсам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лива Когуре сказала европейскому бюро Report, что они поддерживают приоритетные вопросы, выдвинутые Азербайджаном.

"Наша цель - поддержка стран в борьбе с нехваткой продовольствия. Азербайджан объявил этот вопрос приоритетным, призывает страны обратить особое внимание на эту тему и поощряет гражданскую активность. Мы готовы тесно сотрудничать с Азербайджаном в рамках председательства COP29", - сказала она.

Напомним, 12 июня в Бонне (Германия) в рамках Климатической конференции Азербайджан представил инициативы, включенные в Программу деятельности председательства COP29. В ходе мероприятия Азербайджан представил комплексный план действий. Инициативы включают гендерное равенство, сферу энергетики, сельского хозяйства, туризма, образования и др.