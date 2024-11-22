О нас

ООН: Климатическое финансирование не расходуется по назначению

ООН: Климатическое финансирование не расходуется по назначению Финансовые средства, выделенные на борьбу с изменением климата, не расходуются по назначению.
COP29
22 ноября 2024 г. 15:44
ООН: Климатическое финансирование не расходуется по назначению

Финансовые средства, выделенные на борьбу с изменением климата, не расходуются по назначению.

Как сообщает Report, об этом сказала советник Центра международного диалога и сотрудничества при ООН Тетет Лаурон на мероприятии в рамках COP29.

Она призвала страны выделить финансирование из государственного бюджета на помощь сообществам, которые столкнулись с разрушительными последствиями изменения климата.

"Развитые страны в долгу перед мировым сообществом. До окончания COP29 осталось всего несколько часов. Страны должны выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата", - сказала Лаурон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN: Climate finance not spent as intended
Версия на азербайджанском языке Filippin: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ayrılan vəsaitlər düzgün xərclənilmir

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi