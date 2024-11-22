ООН: Климатическое финансирование не расходуется по назначению

Финансовые средства, выделенные на борьбу с изменением климата, не расходуются по назначению.

Финансовые средства, выделенные на борьбу с изменением климата, не расходуются по назначению.

Как сообщает Report, об этом сказала советник Центра международного диалога и сотрудничества при ООН Тетет Лаурон на мероприятии в рамках COP29.

Она призвала страны выделить финансирование из государственного бюджета на помощь сообществам, которые столкнулись с разрушительными последствиями изменения климата.

"Развитые страны в долгу перед мировым сообществом. До окончания COP29 осталось всего несколько часов. Страны должны выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата", - сказала Лаурон.