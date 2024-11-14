Омбудсмен призвала международные правозащитные организации к солидарности в борьбе с изменением климата

18:38

В рамках COP29 уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана провела интерактивное обсуждение на тему "Климатическая справедливость на основе прав человека: роль национальных институтов по правам человека".

Об этом Report сообщили в пресс-службе омбудсмена.

С.Алиева подчеркнула важную роль омбудсмена и национальных институтов по правам человека в обеспечении климатической справедливости, защите права на здоровую окружающую среду и поддержке уязвимых групп, наиболее подверженных влиянию изменения климата.

На мероприятии эксперты выступили с докладами о необходимости согласования охраны окружающей среды с Целями устойчивого развития, возможностях усиления роли омбудсменов в обеспечении климатической справедливости и других актуальных вопросах. В ходе интерактивных обсуждений рассматривались влияние изменения климата на права человека, существующие проблемы и пути их решения, а также успешные примеры работы в этих направлениях.

