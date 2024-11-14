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Омбудсмен призвала международные правозащитные организации к солидарности в борьбе с изменением климата

Омбудсмен призвала международные правозащитные организации к солидарности в борьбе с изменением климата 18:38
COP29
14 ноября 2024 г. 18:59
Омбудсмен призвала международные правозащитные организации к солидарности в борьбе с изменением климата

В рамках COP29 уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана провела интерактивное обсуждение на тему "Климатическая справедливость на основе прав человека: роль национальных институтов по правам человека".

Об этом Report сообщили в пресс-службе омбудсмена.

С.Алиева подчеркнула важную роль омбудсмена и национальных институтов по правам человека в обеспечении климатической справедливости, защите права на здоровую окружающую среду и поддержке уязвимых групп, наиболее подверженных влиянию изменения климата.

На мероприятии эксперты выступили с докладами о необходимости согласования охраны окружающей среды с Целями устойчивого развития, возможностях усиления роли омбудсменов в обеспечении климатической справедливости и других актуальных вопросах. В ходе интерактивных обсуждений рассматривались влияние изменения климата на права человека, существующие проблемы и пути их решения, а также успешные примеры работы в этих направлениях.

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Версия на английском языке Azerbaijani ombudsman urges human rights organizations to show solidarity in climate action
Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarını iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə həmrəyliyə çağırıb

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