Омбудсмен Азербайджана: Экологические проблемы не имеют границ

Глобальное изменение климата оказывает негативное влияние на окружающую среду, устойчивое развитие стран и социальное благополучие людей, а также создает ряд трудностей с точки зрения защиты и обеспечения прав человека.

Глобальное изменение климата оказывает негативное влияние на окружающую среду, устойчивое развитие стран и социальное благополучие людей, а также создает ряд трудностей с точки зрения защиты и обеспечения прав человека.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на Бакинской международной конференции омбудсменов.

Она отметила, что последствия изменения климата, которые приводят к возникновению экологических проблем, не ограничиваются территорией только одной страны или региона.

"В рамках Целей устойчивого развития, сформулированных ООН, также нашли отражение экологические проблемы, такие как обеспечение доступа к чистой воде и санитарии, борьба с изменением климата и защита морских и наземных экосистем. Ключевой задачей является укрепление сотрудничества на местном, региональном и международном уровнях, направленного на решение этих вопросов. Кроме того, необходимо продолжать совершенствовать механизм, способствующий эффективному продвижению, защите и обеспечению экологических прав, являющихся неотъемлемой частью прав человека", - сказала С.Алиева.

В своем выступлении омбудсмен подробно остановилась на экологических проблемах, с которыми столкнулся Карабахский регион Азербайджана из-за военной агрессии Армении. Она квалифицировала это как международное преступление, представляющее собой экоцид против Азербайджана.

"Минная угроза, которую Армения создала на наших землях, представляет опасность для жизни и здоровья людей. Она также препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, проведению восстановительных работ в регионе и нарушает экологический баланс. Жертвами мин в период после окончания Второй Карабахской войны стали 379 человек. В целом, с 1991 года по настоящее время число жертв мин достигло 3 458 человек, 359 из них - дети, 38 - женщины", - сказала С.Алиева.