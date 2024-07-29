Оманские СМИ: Азербайджан стремительно движется к "зеленому" энергопереходу

Азербайджан, несмотря на большие запасы ископаемых энергоресурсов, которых достаточно для обеспечения нужд страны на сотни лет, нацелен на скорейший переход на "зеленую" энергию.
Как передает Report, об этом говорится в статье одной из ведущих оманских газет Times of Oman "Азербайджан стремительно движется к "зеленому" энергопереходу".
Авторы статьи отмечают, что Азербайджан достиг больших успехов в вопросе сокращения зависимости от ископаемых источников, в том числе благодаря инициативам в области ветряной, солнечной энергии и зеленого водорода.
"Азербайджан стремится развивать свой потенциал возобновляемых источников энергии, что является важной частью плана по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Также Азербайджан намерен довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в своем энергетическом балансе к 2030 году и диверсифицировать нынешнюю энергетическую систему", - говорится в статье.
Издание отмечает, что в преддверии климатической конференции СОР29, которая пройдет в ноябре в Баку, был организован визит представителей зарубежных СМИ в Азербайджан, в ходе которого журналисты смогли посетить некоторые энергетические объекты, способствующие "зеленому" переходу.
В их числе была Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, которая является первым в Азербайджане независимым проектом солнечной энергетики с иностранными инвестициями.
Также представители СМИ посетили Бакинский завод по утилизации твердых бытовых отходов в поселке Балаханы, генерирующий энергию за счет сжигания отходов.
Кроме того, согласно статье, иностранные журналисты посетили Бакинский олимпийский стадион, который выбран местом проведения СОР29.
"Бакинский стадион - это не просто место для проведения спортивных и развлекательных мероприятий, это символ амбициозности Азербайджана и его способности принимать мероприятия международного уровня. Он играет важнейшую роль в развитии спорта, инклюзивности, культуры и туризма в регионе. Открытие стадиона состоялось 18 марта 2015 года, и сегодня он является одним из самых больших и современных в регионе", - говорится в статье.