Оманские СМИ: Азербайджан стремительно движется к "зеленому" энергопереходу

Азербайджан, несмотря на большие запасы ископаемых энергоресурсов, достаточных для обеспечения нужд страны на сотни лет, нацелен на скорейший переход на "зеленую" энергию.

Азербайджан, несмотря на большие запасы ископаемых энергоресурсов, которых достаточно для обеспечения нужд страны на сотни лет, нацелен на скорейший переход на "зеленую" энергию.

Как передает Report, об этом говорится в статье одной из ведущих оманских газет Times of Oman "Азербайджан стремительно движется к "зеленому" энергопереходу".

Авторы статьи отмечают, что Азербайджан достиг больших успехов в вопросе сокращения зависимости от ископаемых источников, в том числе благодаря инициативам в области ветряной, солнечной энергии и зеленого водорода.

"Азербайджан стремится развивать свой потенциал возобновляемых источников энергии, что является важной частью плана по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Также Азербайджан намерен довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в своем энергетическом балансе к 2030 году и диверсифицировать нынешнюю энергетическую систему", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в преддверии климатической конференции СОР29, которая пройдет в ноябре в Баку, был организован визит представителей зарубежных СМИ в Азербайджан, в ходе которого журналисты смогли посетить некоторые энергетические объекты, способствующие "зеленому" переходу.

В их числе была Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, которая является первым в Азербайджане независимым проектом солнечной энергетики с иностранными инвестициями.

Также представители СМИ посетили Бакинский завод по утилизации твердых бытовых отходов в поселке Балаханы, генерирующий энергию за счет сжигания отходов.

Кроме того, согласно статье, иностранные журналисты посетили Бакинский олимпийский стадион, который выбран местом проведения СОР29.

"Бакинский стадион - это не просто место для проведения спортивных и развлекательных мероприятий, это символ амбициозности Азербайджана и его способности принимать мероприятия международного уровня. Он играет важнейшую роль в развитии спорта, инклюзивности, культуры и туризма в регионе. Открытие стадиона состоялось 18 марта 2015 года, и сегодня он является одним из самых больших и современных в регионе", - говорится в статье.