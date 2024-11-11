Олмо Хавьер: Бразилия будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере устойчивого развития

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в будущем в сфере устойчивого развития.

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в будущем в сфере устойчивого развития.

Об этом Report заявил Олмо Хавьер, чрезвычайный секретарь Бразилии по конференции COP30, которая пройдет в бразильском Белене в 2025 году.

Он подчеркнул, что Бразилия стремится достичь значительных успехов в этой сфере, укрепить международное сотрудничество и добиться большего успеха.

"Поэтому мы планируем взаимодействовать с Азербайджаном и реализовывать значимые проекты для обеспечения устойчивого развития как на региональном, так и на глобальном уровне", - сказал Хавьер.

По словам представителя Бразилии, это сотрудничество создаст условия для более устойчивого развития обеих стран в экологической, социальной и экономической сферах, а также для внедрения современных технологий и инноваций.