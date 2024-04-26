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Шольц: Сокращение использования ископаемого топлива - важный вопрос в борьбе с изменением климата

Шольц: Сокращение использования ископаемого топлива - важный вопрос в борьбе с изменением климата
COP29
26 апреля 2024 г. 15:36
Шольц: Сокращение использования ископаемого топлива - важный вопрос в борьбе с изменением климата

Сокращение использования ископаемого топлива является важным вопросом в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

Он назвал шансом проведение сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) в странах-производителях нефти и газа.

"Конечно, следует учитывать и вопросы финансирования. Я думаю, что участие в COP таких стран - это большой шанс, поскольку сокращение использования ископаемого топлива также является важным вопросом в борьбе с изменением климата. На мой взгляд, COP29 будет очень успешным, и я рад, что такое мероприятие состоится".

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