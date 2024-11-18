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ОИС будет поддерживать создание "зеленых" рабочих мест в странах-членах

ОИС будет поддерживать создание "зеленых" рабочих мест в странах-членах Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена поддерживать создание "зеленых" рабочих мест и развитие навыков, необходимых для устойчивой и низкоуглеродной экономики в странах-членах.
COP29
18 ноября 2024 г. 19:19
ОИС будет поддерживать создание зеленых рабочих мест в странах-членах

Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена поддерживать создание "зеленых" рабочих мест и развитие навыков, необходимых для устойчивой и низкоуглеродной экономики в странах-членах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов на круглом столе "Зеленая работа и навыки" в рамках COP29.

Байрамов подчеркнул, что для успешной адаптации работников к "зеленой" экономике необходимы финансовые структуры, которые обеспечат социальную защиту и возможности для переквалификации.

Он отметил, что Центр труда ОИС способствует укреплению усилий стран-членов в области труда, занятости и развития человеческого капитала, а также поддерживает создание механизмов прогнозирования будущих навыков. Кроме того, организация активно работает над внедрением программ социальной защиты для уязвимых групп населения в контексте изменения климата.

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Версия на азербайджанском языке İƏT üzv ölkələrdə "yaşıl iş yerləri"nin yaradılmasını dəstəkləyəcək

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