ОИС будет поддерживать создание "зеленых" рабочих мест в странах-членах

Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена поддерживать создание "зеленых" рабочих мест и развитие навыков, необходимых для устойчивой и низкоуглеродной экономики в странах-членах.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерена поддерживать создание "зеленых" рабочих мест и развитие навыков, необходимых для устойчивой и низкоуглеродной экономики в странах-членах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов на круглом столе "Зеленая работа и навыки" в рамках COP29.

Байрамов подчеркнул, что для успешной адаптации работников к "зеленой" экономике необходимы финансовые структуры, которые обеспечат социальную защиту и возможности для переквалификации.

Он отметил, что Центр труда ОИС способствует укреплению усилий стран-членов в области труда, занятости и развития человеческого капитала, а также поддерживает создание механизмов прогнозирования будущих навыков. Кроме того, организация активно работает над внедрением программ социальной защиты для уязвимых групп населения в контексте изменения климата.