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Официальный представитель ФАО: СОР29 - одно из лучших событий этого года

Официальный представитель ФАО: СОР29 - одно из лучших событий этого года 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, позволит Азербайджану поделиться опытом с точки зрения перспективы региона.
COP29
17 апреля 2024 г. 18:57
Официальный представитель ФАО: СОР29 - одно из лучших событий этого года

29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, позволит Азербайджану поделиться опытом с точки зрения перспективы региона.

Об этом сообщил Report представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят.

По его словам, это одно из лучших событий для Азербайджана в 2024 году: "В рамках COP29 также состоится инвестиционный форум для Центральной Азии".

CОР29 является хорошей возможностью для Азербайджана стать важным игроком в переговорах и дискуссиях по глобальному изменению климата, подчеркнул М. Хаят.

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Версия на английском языке FAO official: COP29 will allow Azerbaijan to demonstrate its experiences
Версия на азербайджанском языке FAO rəsmisi: “COP29 Azərbaycana təcrübələrini ortaya qoymağa imkan verəcək”

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