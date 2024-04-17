Официальный представитель ФАО: СОР29 - одно из лучших событий этого года

29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, позволит Азербайджану поделиться опытом с точки зрения перспективы региона.

29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, позволит Азербайджану поделиться опытом с точки зрения перспективы региона.

Об этом сообщил Report представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят.

По его словам, это одно из лучших событий для Азербайджана в 2024 году: "В рамках COP29 также состоится инвестиционный форум для Центральной Азии".

CОР29 является хорошей возможностью для Азербайджана стать важным игроком в переговорах и дискуссиях по глобальному изменению климата, подчеркнул М. Хаят.