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ОЭС поддержит шаги Азербайджана в плане "зеленого перехода"

ОЭС поддержит шаги Азербайджана в плане "зеленого перехода" Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом.
COP29
26 сентября 2024 г. 08:32
ОЭС поддержит шаги Азербайджана в плане зеленого перехода

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского дипведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия Азербайджана и ОЭС, а также перспективы сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОЭС, и что азербайджанская сторона всегда готова и заинтересована в содействии расширению регионального сотрудничества в рамках Организации.

Было отмечено, что расширение сотрудничества в сферах экономики, энергетической безопасности и транспортно-коммуникационном направлении является приоритетным для обеих сторон.

Была подчеркнута важность расширения сотрудничества между государствами-членами Организации и тем самым содействия общему экономическому развитию в регионе.

В соответствии с направлениями деятельности и целями Организации, была вновь подчеркнута важность расширения внутрирегиональной и межрегиональной торговли.

Противоположная сторона была проинформирована о текущей региональной ситуации, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях, а также о текущем состоянии повестки нормализации и мира между Азербайджаном и Арменией.

Генсек Асад Маджид Хан высоко оценил активное и продуктивное участие Азербайджана в деятельности Организации, подчеркнув, что Баку считается надежным партнером для государств-членов ОЭС.

Генеральный секретарь заявил, что ОЭС придает особое значение идее перехода к "зеленой" и чистой окружающей среде, и Организация готова оказать соответствующую поддержку в реализации шагов и инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной в этом направлении.

Была отмечена важность выбора города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год, высказаны идеи о возможных совместных мероприятиях в этом году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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