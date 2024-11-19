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Объявлены основные цели Декларации COP29 по сокращению метана из органических отходов

Объявлены основные цели Декларации COP29 по сокращению метана из органических отходов
COP29
19 ноября 2024 г. 14:08
Объявлены основные цели Декларации COP29 по сокращению метана из органических отходов

На климатической конференции COP29 озвучены основные цели Декларации по сокращению метана из органических отходов.

Как сообщает Report, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен в своем выступлении на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" подчеркнула пять главных направлений, на которых следует сосредоточить усилия.

Первым пунктом в Декларации COP29 отмечена важность оптимизации отходов в рамках национальных вкладов стран. Второй акцент сделан на усиление правовых и экономических стимулов, а также внедрение лучших практик, таких как успешные инициативы Японии. Третий пункт включает улучшение понимания источников отходов и методов их управления, с учетом различной статистики стран. Четвертый пункт подчеркивает необходимость дополнительного финансирования, особенно в сфере управления твердыми бытовыми отходами. Последним пунктом названа важность расширения международного сотрудничества и обмена опытом.

Андерсен добавила, что снижение выбросов метана из органических отходов принесет значительные экологические и социальные выгоды. Это позволит не только защитить здоровье людей, живущих рядом со свалками, но и улучшить качество грунтовых вод, снизить выбросы метана и создать новые возможности для производства энергии из отходов.

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Версия на английском языке UN reveals main goals of COP29 Declaration on reducing methane from organic waste
Версия на азербайджанском языке Üzvi tullantılardan metanın azaldılmasına dair COP29 Bəyannaməsinin əsas hədəfləri açıqlanıb

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