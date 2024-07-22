Объявлены инициативы в рамках повестки COP29

Объявлены инициативы в рамках повестки 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Объявлены инициативы в рамках повестки 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу COP29 в соцсети "Х".

Согласно информации, пакет из 14 инициатив поощряет укрепление партнерских отношений, способствует совместным усилиям, обеспечивает инвестиции и стимулирует государственный и частный секторы – в знак солидарности за более экологичный мир:

Фонд действий по финансированию борьбы с изменением климата : Создание фонда, финансируемого за счет добровольных взносов стран и компаний -производителей ископаемого топлива. Фонд будет стимулировать государственный и частный секторы в области смягчения последствий, адаптации, исследований и разработок, а также предоставлять финансирование на весьма льготных условиях и на основе грантов.

Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли: Создание условий для сотрудничества и долгосрочной диалоговой платформы для международного сообщества с целью привлечения большего внимания к взаимосвязи между климатическим финансированием, инвестициями и торговлей.

Инвестиции в переходный период - партнерство для рабочих мест и навыков: Создание совместной платформы для увязки потребностей в финансировании, возникающих в результате интеграции повышения квалификации на национальном уровне вкладов (NDC), NAPS, долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов (LT-LEDs), с доступными финансовыми инструментами многосторонних банков развития, а также изучения возможностей установления связей и синергии с другими источниками финансирования.

Обязательство по экологически чистой энергетике: Стороны, подписавшие данное министерское обязательство, возьмут на себя обязательства по созданию коридоров, зон и сетей экологически чистой энергетики. Данная инициатива также поможет создать необходимую нормативную и институциональную базу и определить источники финансирования для создания инфраструктуры, необходимой для выполнения обязательства.

Обязательство по экологичному хранению энергии: Стороны обязуются сделать хранение энергии одним из краеугольных камней глобальных энергетических систем, стремясь повысить устойчивость и эффективность.

Инициатива "Чистый водород": Программа действий и пути ее реализации направлены на обеспечение действий как государственного, так и частного секторов, направленных на раскрытие потенциала глобального рынка использования водорода с низким уровнем выбросов путем установления руководящих принципов и приоритетов, а также устранения нормативных, технологических, финансовых и стандартизационных барьеров.

Призыв СOP к перемирию: Рассматривая взаимосвязь между климатом и конфликтами, COP29 стремится содействовать миру, диалогу и примирению в более широком смысле и мобилизовать все политическое внимание и дипломатические усилия на борьбу с изменением климата.

Цифровой путь действий для "зеленого" мира: Ускорение перехода к "зеленой" экономике за счет цифровизации и сокращения выбросов парниковых газов в секторе ИКТ.

Инвестирование в человеческий капитал, здоровье и рабочие места для обеспечения устойчивости к изменению климата в будущем: Обеспечение инвестиций в образование, профессиональные навыки, здравоохранение и благополучие, в частности для детей и молодежи, и усиление взаимодействия в этих областях. Кроме того, система обучения и оценки экологической грамотности включена в Программу международной оценки успеваемости студентов (PISA).

Инициатива ГАРМОНИЯ для повышения устойчивости к изменению климата: Расширение прав и возможностей фермеров, деревень и сельских сообществ. Инициатива ГАРМОНИЯ будет выступать в качестве агрегатора, объединяющего различные инициативы, коалиции, сети и партнерства во время COP29 для обмена опытом, выявления синергии и пробелов и содействия совместным усилиям, сосредоточенным на взаимосвязи сельского хозяйства, продовольствия и водоснабжения, включая расширение прав и возможностей местных сообществ и женщин в сельских районах.

Бакинский диалог по проблемам воды и климата: Активизация действий по борьбе с изменением климата и взаимосвязи между водными ресурсами. Опираясь на Глобальную цель в области адаптации, диалог объединит правительства, организации системы ООН, научные круги и частный сектор для совместной работы по адаптации к изменению климата, связанной с водой.

Партнерство в области многосекторальных действий для устойчивых к изменению климата и здоровых городов: Активизация многосекторальных национальных действий в городах и поощрение более тесных партнерских связей для расширения глобального финансирования борьбы с изменением климата в городах и обеспечения глобальной согласованности в вопросах климата, городского развития и устойчивости.

Глобальное партнерство по активизации действий в области изменения климата в туризме (GPECAT) нацелено на смягчение тенденции роста глобальных выбросов в сфере туризма.

Партнерство по сокращению количества органических отходов - сокращение выбросов метана и обогащение почвы. Партнерство направлено на сокращение выбросов метана в секторе переработки отходов, а также на решение глобальных проблем, таких как пищевые отходы, устойчивая урбанизация, рациональное использование почв и их обогащение. Партнерство будет направлено на согласование обязательств на национальном уровне вкладов (NDC) в секторе отходов, увеличение финансирования и инвестиций, сбор данных для принятия мер, а также на создание инновационных партнерств и вовлечение заинтересованных сторон.