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Объявлена дата выдачи билетов в Зеленую Зону COP29

Объявлена дата выдачи билетов в Зеленую Зону COP29 16:04
COP29
31 октября 2024 г. 16:33
Объявлена дата выдачи билетов в Зеленую Зону COP29

Процесс выдачи билетов для доступа в Зеленую зону на конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, начнется с 9 ноября.

Об этом сообщили Report в Азербайджанской операционной компании COP29.

Зеленая зона - это площадка на которой соберутся заинтересованные стороны по климатическим вопросам, включая представителей государственного и частного секторов, СМИ, ученых, экспертов, местные сообщества, институты гражданского общества и представителей официальной Синей зоны.

Программа Зеленой зоны включает множество инициатив и обсуждений, посвященных устойчивости и климатическим действиям в различных сферах. Она нацелена на расширение участия молодежи, женщин и местных сообществ в поиске решений, которые помогут противостоять климатическим изменениям.

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Версия на английском языке COP29 Green Zone tickets to be available from November 9
Версия на азербайджанском языке COP29 Yaşıl Zona üzrə biletlərin verilmə tarixi açıqlanıb

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