Объявлена дата выдачи билетов в Зеленую Зону COP29

16:04

Процесс выдачи билетов для доступа в Зеленую зону на конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, начнется с 9 ноября.

Об этом сообщили Report в Азербайджанской операционной компании COP29.

Зеленая зона - это площадка на которой соберутся заинтересованные стороны по климатическим вопросам, включая представителей государственного и частного секторов, СМИ, ученых, экспертов, местные сообщества, институты гражданского общества и представителей официальной Синей зоны.

Программа Зеленой зоны включает множество инициатив и обсуждений, посвященных устойчивости и климатическим действиям в различных сферах. Она нацелена на расширение участия молодежи, женщин и местных сообществ в поиске решений, которые помогут противостоять климатическим изменениям.