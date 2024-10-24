Объявлены победители фотоконкурса "Климатическая деятельность в фотообъективе"

Объявлены победители международного фотоконкурса "Климатическая деятельность в фотообъективе".

Объявлены победители международного фотоконкурса "Климатическая деятельность в фотообъективе".

Об этом Report сообщили в азербайджанской операционной компании COP29.

Победителем конкурса стал фотограф из Мьянмы Со Пьяй Линн с фотографией "Трудная жизнь". Второе место занял венгерский фотограф Адам Фатх с фотографией "Цветы высыхающего озера", третье нигерийский фотограф Адеботе Майова с фотографией "Макоко".

Конкурс проведен с целью повысить осведомленность общества об изменениях климата и важности охраны окружающей среды.

Фотоконкурс был объявлен 1-го августа, участие приняли около 20 фотографов из разных стран, в том числе США, Германии, Испании, Италии, Польши, Венгрии, России, Индии, Аргентины, Мьянмы, Нигерии, Таджикистана, Непала, Ирака, Афганистана.

20 ноября в рамках конференции COP29 на павильоне Азербайджана в "Зеленой зоне" будет организована выставка избранных фотографий проекта.