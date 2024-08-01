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Объявлен международный фотоконкурс "Климатическое действие в фотообъективе" в рамках COP29

Объявлен международный фотоконкурс "Климатическое действие в фотообъективе" в рамках COP29 Азербайджанская операционная компания COP29 в качестве продолжения инициатив различной направленности, реализуемых с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам климата и активной просветительской деятельности, объявляет международный
COP29
1 августа 2024 г. 19:09
Объявлен международный фотоконкурс Климатическое действие в фотообъективе в рамках COP29

Азербайджанская операционная компания COP29 в качестве продолжения инициатив различной направленности, реализуемых с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам климата и активной просветительской деятельности, объявляет международный фотоконкурс "Климатическая деятельность в фотообъективе".

Как сообщили Report в пресс-службе Операционной компании, основная цель этого проекта, который приглашает фотографов мирового масштаба к визуальному диалогу на тему изменения климата, заключается в том, чтобы подойти к проблемам климата с новой точки зрения посредством фотоисторий и стимулировать глобальные действия посредством современных художественных инструментов.

Концептуальная линия фотоконкурса, гармонирующая с темами конференции COP29, фокусируется на сообществах, населяющих мир, их культурной жизни и роли в охране окружающей среды, а также на влиянии климатических изменений на ландшафты и экосистемы, а также на флору и фауну, подверженных этим воздействиям. Таким образом, такие темы, как сохранение лесов и биоразнообразия, управление водными ресурсами, устойчивое сельское хозяйство, адаптация к изменениям климата и защита культурного наследия составляют тематическую основу проекта.

В целом, фотографии, принятые на конкурс, будут разделены на четыре категории: "Последствия изменения климата", "Климатические решения и инновации", "Молодежь и образование", "Флора и фауна". Фотографии будут оцениваться группой экспертов по различным критериям, таким как творческий подход, техническое мастерство и эффективность донесения сути. Фотографии победивших авторов будут представлены на специальной экспозиции во время конференции COP29, что позволит им представить свой талант всему миру. Наряду с этим, выбранные фотографии будут широко представлены на различных платформах, в том числе на официальном сайте конференции и в социальных сетях.

Отметим, что с более подробной информацией о технических требованиях и условиях конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://cop29.az/az/pages/the-climate-action-in-focus . Процесс приема заявок продолжится в онлайн-формате до 15 сентября. Фотографы-любители и профессиональные фотографы, желающие присоединиться к этому климатическому движению, могут подать заявку по электронной почте [email protected] .

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Версия на английском языке COP29 Azerbaijan Operating Company launches international photo competition
Версия на азербайджанском языке COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti “İqlim fəaliyyəti fotoobyektivdə” adlı beynəlxalq fotomüsabiqə elan edib

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