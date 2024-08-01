Объявлен международный фотоконкурс "Климатическое действие в фотообъективе" в рамках COP29

Азербайджанская операционная компания COP29 в качестве продолжения инициатив различной направленности, реализуемых с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам климата и активной просветительской деятельности, объявляет международный

Азербайджанская операционная компания COP29 в качестве продолжения инициатив различной направленности, реализуемых с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам климата и активной просветительской деятельности, объявляет международный фотоконкурс "Климатическая деятельность в фотообъективе".

Как сообщили Report в пресс-службе Операционной компании, основная цель этого проекта, который приглашает фотографов мирового масштаба к визуальному диалогу на тему изменения климата, заключается в том, чтобы подойти к проблемам климата с новой точки зрения посредством фотоисторий и стимулировать глобальные действия посредством современных художественных инструментов.

Концептуальная линия фотоконкурса, гармонирующая с темами конференции COP29, фокусируется на сообществах, населяющих мир, их культурной жизни и роли в охране окружающей среды, а также на влиянии климатических изменений на ландшафты и экосистемы, а также на флору и фауну, подверженных этим воздействиям. Таким образом, такие темы, как сохранение лесов и биоразнообразия, управление водными ресурсами, устойчивое сельское хозяйство, адаптация к изменениям климата и защита культурного наследия составляют тематическую основу проекта.

В целом, фотографии, принятые на конкурс, будут разделены на четыре категории: "Последствия изменения климата", "Климатические решения и инновации", "Молодежь и образование", "Флора и фауна". Фотографии будут оцениваться группой экспертов по различным критериям, таким как творческий подход, техническое мастерство и эффективность донесения сути. Фотографии победивших авторов будут представлены на специальной экспозиции во время конференции COP29, что позволит им представить свой талант всему миру. Наряду с этим, выбранные фотографии будут широко представлены на различных платформах, в том числе на официальном сайте конференции и в социальных сетях.