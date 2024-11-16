В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая

В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая

В Агентстве по развитию медиа (MEDIA) прошла встреча с делегацией Китайского межконтинентального коммуникационного центра, прибывшей в Азербайджан в рамках COP29.

Как сообщили Report в MEDIA, исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов обсудил вопросы информационного обмена, реализации совместных проектов и укрепления партнерства.

Он подчеркнул важность развития связей между структурами и медиа двух стран в контексте "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем".

Заместитель директора Китайского межконтинентального коммуникационного центра Цуй Биньчжэнь отметил необходимость углубления сотрудничества через различные платформы, реализации совместных образовательных программ для журналистов и борьбы с дезинформацией.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.