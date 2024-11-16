О нас

В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая

В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая
COP29
16 ноября 2024 г. 16:04
В Баку обсудили перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Китая

В Агентстве по развитию медиа (MEDIA) прошла встреча с делегацией Китайского межконтинентального коммуникационного центра, прибывшей в Азербайджан в рамках COP29.

Как сообщили Report в MEDIA, исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов обсудил вопросы информационного обмена, реализации совместных проектов и укрепления партнерства.

Он подчеркнул важность развития связей между структурами и медиа двух стран в контексте "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем".

Заместитель директора Китайского межконтинентального коммуникационного центра Цуй Биньчжэнь отметил необходимость углубления сотрудничества через различные платформы, реализации совместных образовательных программ для журналистов и борьбы с дезинформацией.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çinin media subyektləri arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi