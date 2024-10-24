О нас

Общественность Беларуси проинформирована о COP29

Общественность Беларуси проинформирована о COP29 19:00
COP29
24 октября 2024 г. 19:17
Общественность Беларуси проинформирована о COP29

Общественность Беларуси проинформирована о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане 11-22 ноября.

Как сообщает Report, основной темой ряда встреч, проведенных председателем Общественного объединения "Реформистская молодежь" Фаридом Шахбазлы в рамках визита в Беларусь, стала климатическая конференция COP29.

На встрече в Минске с делегацией во главе с депутатом парламента Беларуси, председателем Общереспубликанского совета молодежи Александром Лукьяновым обсуждалось сотрудничество и дружественные отношения между двумя странами по всем направлениям. Говоря о значимости предстоящей климатической конференции Шахбазлы сказал, что роль молодежи важна в проведении этого масштабного мероприятия. Он отметил, что именно поэтому азербайджанское государство уделяет особое внимание деятельности молодых волонтеров в организации мероприятия.

Он также предоставил подробную информацию о COP29 на встрече в Минске с председателем Союза журналистов Беларуси, генеральным директором Медиа группы "Вечерний Минск" Андреем Кривошеевым.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarus ictimaiyyəti COP29 barədə maarifləndirilib

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi