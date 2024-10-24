Общественность Беларуси проинформирована о COP29

19:00

Общественность Беларуси проинформирована о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане 11-22 ноября.

Как сообщает Report, основной темой ряда встреч, проведенных председателем Общественного объединения "Реформистская молодежь" Фаридом Шахбазлы в рамках визита в Беларусь, стала климатическая конференция COP29.

На встрече в Минске с делегацией во главе с депутатом парламента Беларуси, председателем Общереспубликанского совета молодежи Александром Лукьяновым обсуждалось сотрудничество и дружественные отношения между двумя странами по всем направлениям. Говоря о значимости предстоящей климатической конференции Шахбазлы сказал, что роль молодежи важна в проведении этого масштабного мероприятия. Он отметил, что именно поэтому азербайджанское государство уделяет особое внимание деятельности молодых волонтеров в организации мероприятия.

Он также предоставил подробную информацию о COP29 на встрече в Минске с председателем Союза журналистов Беларуси, генеральным директором Медиа группы "Вечерний Минск" Андреем Кривошеевым.