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Объединения электронных СМИ Кувейта и арабских стран выступили с заявлением в поддержку СОР29

Объединения электронных СМИ Кувейта и арабских стран выступили с заявлением в поддержку СОР29 Председатель правления Объединения электронных СМИ Кувейта и арабских стран Фейсал Халифа ас-Савваг выступил с заявлением в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в нояб
COP29
9 июня 2024 г. 06:53
Объединения электронных СМИ Кувейта и арабских стран выступили с заявлением в поддержку СОР29

Председатель правления Объединения электронных СМИ Кувейта и арабских стран Фейсал Халифа ас-Савваг выступил с заявлением в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Кувейте.

В документе говорится:

"Международное сотрудничество необходимо для преодоления последствий изменения климата, которое в последние несколько лет оказало негативное воздействие на весь мир. В мире есть общепринятые принципы. Необходимо проявить международную солидарность. Мы должны считать себя частью гуманного и цивилизованного мира. Для этого каждая страна должна проявлять глобальную ответственность. В этой связи мы с большой радостью восприняли решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 в Азербайджане. Это яркий пример того, что Азербайджан не отстает от этой тенденции. COP29 окажет положительное влияние на расширение взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана с государствами, имеющими существенное влияние на мировую политику, и укрепление его позиций в международных институтах.

Кувейтско-азербайджанское сотрудничество может иметь положительный эффект в направлении устранения ряда проблем, связанных с изменением климата, происходящим в мире. В частности, для государства Кувейт важен опыт Азербайджана в сфере создания "зеленой" экономики, инновационные навыки и знания в этом направлении. В Азербайджане устойчиво развивается "зеленая" экономика. Общество пытается решить экологические проблемы и применить более устойчивый опыт. Неслучайно этот год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Мы уверены, что это усилит влияние политических решений государств на окружающую среду и нашу планету.

Проведение подобных международных мероприятий накладывает большую ответственность на каждое государство. До сих пор в Азербайджане было проведено множество международных мероприятий, и в плане организации Азербайджан уже имеет значительный опыт. Мы верим, что COP29 будет проведена Азербайджанским государством с большим успехом. Будучи Объединениями электронных СМИ Кувейта и арабских стран, мы постараемся внести свой вклад в информационную работу в плане освещения данного мероприятия в средствах массовой информации Кувейта и арабского мира".

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Версия на азербайджанском языке Küveyt və Ərəb Elektron Media Birlikləri COP29-la bağlı dəstək bəyanatı yayıb

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