О’Брайен: Устойчивые закупки могут стать ключевым элементом для достижения целей NDC

Есть возможность включить устойчивые закупки в качестве ключевого элемента для достижения целей NDC.

Устойчивые закупки могут стать ключевым элементом для достижения целей NDC (определяемые на национальном уровне вклады).

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила директор по вопросам изменения климата в департаменте по вопросам изменения климата и устойчивого развития АБР Ноэль О'Брайен в ходе мероприятия на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР).

По ее словам, банк реализует те цели в области изменения климата, которые были поставлены странами на первый план.

"И для большинства стран они предусмотрены в NDC. Это обязательство, которое вы берете на себя в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Но в рамках этого есть целая область поддержки. Таким образом, в 2025 году будут разработаны NDC, новые амбициозные обязательства, которые будут приняты на Конференции сторон, но есть возможность включить устойчивые закупки в качестве ключевого элемента для достижения целей NDC. Так что, если мы сможем ускорить этот процесс и обеспечить включение этого в NDC, я думаю, это будет очень важным шагом",- добавила О’Брайен.