О’Брайен: АБР ведет переговоры с Азербайджаном о поддержке в проведении COP29

На данный момент Азиатский банк развития ведет переговоры с правительством Азербайджана о том какую поддержку она может оказать для успешного проведения COP29.

На данный момент Азиатский банк развития (АБР) ведет переговоры с правительством Азербайджана о том, какую поддержку он может оказать для успешного проведения COP29.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report, в Тбилиси заявила директор по вопросам изменения климата в департаменте по вопросам изменения климата и устойчивого развития АБР Ноэль О'Брайен.

"Мы поддерживаем проведение COP29 в Азербайджане. В настоящее время мы изучаем с ними, как АБР может напрямую поддержать председательство COP29. И для этого есть несколько способов",- сказал она.

"Кроме того, существуют различные направления переговоров, которые будут частью приоритетной задачи COP в этом году. Это включает в себя такие вопросы, как новая коллективная количественная цель, что представляет собой более амбициозные, превышающие ожидаемые в настоящее время 100 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что это станет частью процесса. У нас также есть вопрос о том, какой объем финансирования будет выделен на адаптацию и различные другие аспекты глобальных соглашений. Поэтому, согласно запросу правительства Азербайджана, мы окажем поддержку в этом вопросе.

Что касается взаимодействия АБР с правительством, то мы также ведем с ними переговоры о том, куда страна хочет инвестировать. И это та область работы, в которой задействованы наши отраслевые команды и региональная команда по Центрально-Западному региону”,- добавила Ноэль О'Брайен.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).