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Нурлан Байбазаров: Бакинская декларация ускорит подход к климатическому финансированию в регионе

Нурлан Байбазаров: Бакинская декларация ускорит подход к климатическому финансированию в регионе Бакинская декларация по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли, создавая синергию с другими глобальными и региональными инициативами, будет способствовать формированию согласованного подхода к климатическому финансированию
COP29
14 ноября 2024 г. 17:44
Нурлан Байбазаров: Бакинская декларация ускорит подход к климатическому финансированию в регионе

Бакинская декларация по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли, создавая синергию с другими глобальными и региональными инициативами, будет способствовать формированию согласованного подхода к климатическому финансированию в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на встрече министров по партнерству CAREC по климату, инновациям и торговле в рамках COP29.

По его словам, региональное сотрудничество играет ключевую роль в достижении общих целей программы CAREC, которая зарекомендовала себя как платформа, объединяющая людей, политические инициативы и проекты из разных стран.

"Мы согласовываем свои усилия с глобальными климатическими обязательствами, и наши стратегии ориентированы на достижение этих целей. Стратегия CAREC 2030 объединяет наши национальные приоритеты с более широкой целью устойчивого развития и защиты окружающей среды. Основные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, включают изменение климата, экономическое неравенство и необходимость инноваций. С повесткой CAREC мы стремимся преодолеть разрыв между нашими экономиками и мировым рынком", - сказал замминистра.

Отметим, что основной целью программы CAREC, учрежденной АБР в 1997 году, является содействие экономическому сотрудничеству между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Южной Азии.

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Версия на английском языке Nurlan Baibazarov: Baku declaration will accelerate climate finance approach in region
Версия на азербайджанском языке Nurlan Baibazarov: "Bakı Bəyannaməsi regionda iqlim maliyyələşdirilməsinə yanaşmanı sürətləndirəcək"

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