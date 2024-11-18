НПО тюркских государств обсудили совместные климатические инициативы на COP29

На COP29 состоялся форум по совместным климатическим инициативам НПО, представляющих тюркские государства.
Как сообщает Report, 18 ноября в рамках COP29 НПО из восьми стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) провели форум по совместным климатическим инициативам.
В форуме приняли участие представители организаций гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Турецкой Республики Северного Кипра и Туркменистана.
Форум климатических инициатив тюркских стран по человеческому капиталу был организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и Национальным форумом НПО.