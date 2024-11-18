НПО тюркских государств обсудили совместные климатические инициативы на COP29

На COP29 состоялся форум по совместным климатическим инициативам НПО, представляющих тюркские государства.

На COP29 состоялся форум по совместным климатическим инициативам НПО, представляющих тюркские государства.

Как сообщает Report, 18 ноября в рамках COP29 НПО из восьми стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) провели форум по совместным климатическим инициативам.

В форуме приняли участие представители организаций гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Турецкой Республики Северного Кипра и Туркменистана.

Форум климатических инициатив тюркских стран по человеческому капиталу был организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и Национальным форумом НПО.