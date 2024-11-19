НПО прикаспийских стран создают "Платформу Каспийский Дом"

НПО прикаспийских стран создают "Платформу Каспийский Дом" для совместных усилий по защите экологии Каспия.

НПО прикаспийских стран создают "Платформу Каспийский Дом" для совместных усилий по защите экологии Каспия.

Как сообщает Report, данное решение было принято на международной конференции "Каспийское море и устойчивое развитие: защита окружающей среды" в Баку в рамках COP29.

На мероприятии выступили председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Казахстана Гульбара Султанова, основатель швейцарского Глобального института воды, окружающей среды и здоровья Нидаль Салим, эксперт по изменению климата Регионального экологического центра Центральной Азии Владимир Гребнев и др.

Член Оргкомитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов подчеркнули, что Азербайджан рассматривает экологические проблемы Каспия как один из важнейших вопросов и активно работает в этом направлении.

По окончании мероприятия НПО прикаспийских стран приняли решение о создании "Платформы Каспийский Дом" для совместных усилий по защите экологии Каспия.

Фото: Самира Гасанова