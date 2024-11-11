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НПО: Кризис невозможно остановить с климатическим финансированием меньше, чем на мороженое

НПО: Кризис невозможно остановить с климатическим финансированием меньше, чем на мороженое COP29 посвящен новой цели климатического финансирования для активизации климатических действий в странах Глобального Юга. Без финансирования разговоры о климатических действиях так и останутся просто разговорами.
COP29
11 ноября 2024 г. 15:46
НПО: Кризис невозможно остановить с климатическим финансированием меньше, чем на мороженое

COP29 посвящен новой цели климатического финансирования для активизации климатических действий в странах Глобального Юга. Без финансирования разговоры о климатических действиях так и останутся просто разговорами.

Как сообщает Report, об этом заявили на пресс-конференции представители неправительственной организации ActionAid International.

"Говорят, что бесплатных обедов не бывает – так вот, и бесплатных климатических целей тоже не бывает. Если мы серьезно относимся к климатическим действиям, мы должны за них платить", - заявила представитель НПО Тереза Андерсон, добавив, что невозможно предотвратить планетарное таяние, тратя на климатическое финансирование меньше, чем на мороженое.

"Перекладывание растущих климатических счетов на Глобальный Юг не только несправедливо, но и является рецептом неминуемого планетарного краха. Именно поэтому пострадавшим от климата странам отчаянно нужно, чтобы на COP29 была согласована новая цель климатического финансирования, обеспечивающая реальные триллионы долларов в виде грантов ежегодно. И именно богатые страны Глобального Севера, которые загрязняли окружающую среду на протяжении века или более, должны наконец заплатить реальные деньги за климатические действия. До сих пор богатые страны уклонялись от своих обязанностей. В 2022 году развитые страны вместе предоставили только 28-35 миллиардов долларов в виде грантов на климатические действия в странах Глобального Юга. Для контекста, мир потратил вдвое больше на мороженое в том же году (71 миллиард долларов)", - заявила она.

Изменение климата непропорционально сильно затрагивает женщин и девочек, обостряя их уязвимость перед частыми засухами и наводнениями.

Гендерные последствия климатических изменений, которые зачастую оказываются незамеченными, были в центре внимания обсуждений. Нура Мохаммед из Сомалиленда рассказала о тяжелой ситуации женщин и девочек, которые сталкиваются с наиболее серьезными последствиями частых засух и наводнений. По ее словам, без целенаправленной финансовой поддержки такие инициативы не смогут разорвать цикл бедности и улучшить устойчивость общин.

Мишель Хиджалин, исполнительный директор ActionAid Australia подчеркнула важность предоставления средств в форме грантов, а не кредитов, так как кредиты только усиливают долговое бремя развивающихся стран. Она также отметила, что финансирование должно быть гендерно-ориентированным, а женщины должны иметь равное участие в процессах принятия решений.

Лала Минасазова

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Версия на английском языке NGO: Climate crisis cannot be stopped with funding less than ice cream

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