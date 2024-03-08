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НПО из 30 стран поддержали Азербайджан в связи с проведением COP29

НПО из 30 стран поддержали Азербайджан в связи с проведением COP29
COP29
8 марта 2024 г. 13:14
НПО из 30 стран поддержали Азербайджан в связи с проведением COP29

Ассоциация Afrihealth Optonet (AHOA), куда входят 2 300 неправительственных организаций (НПО) из 106 стран, выступила с заявлением о поддержке Азербайджана в связи с проведением COP29.

Как сообщает Report, заявление было подписано главой AHOA Узодинмой Адириедже.

К нему присоединились 107 НПО, специализирующихся на вопросах здравоохранения, окружающей среды и изменения климата, из 30 стран.

В заявлении AHOA приветствует приверженность Азербайджана глобальным усилиям по борьбе с изменением климата и призывает весь мир использовать такую историческую возможность как COP29 для борьбы с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке 30 ölkədən 107 QHT Azərbaycana COP29-la bağlı dəstək bəyanatı verib

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