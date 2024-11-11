НПО COAST: Вместо грантов страдающим от климатических проблем странам все чаще предлагают кредиты

На климатической конференции COP29 в Баку представители стран Южной Азии, объединенные в рамках НПО COAST выступили с призывом к срочным мерам по борьбе с изменением климата, заявив, что развитые страны стараются не выполнять свои финансовые обязательства

На климатической конференции COP29 в Баку представители стран Южной Азии, объединенные в рамках НПО COAST выступили с призывом к срочным мерам по борьбе с изменением климата, заявив, что развитые страны стараются не выполнять свои финансовые обязательства.

Как сообщает Report, об этом представители неправительственной организации заявили на пресс-конференции в Баку.

Они заявили о нарастающих катастрофах, вызванных потеплением, и потребовали от развитых стран прекратить обещания и начать реализацию конкретных финансовых и климатических обязательств.

"Они больше не могут играть с жизнями людей. Мы хотим четко заявить, что жители Южной Азии, включая Индию, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку, Пакистан и другие страны, страдают от последствий изменения климата. Мы требуем немедленных действий и признания на мировой арене", - заявили представители НПО.

Последний отчет COP29 подчеркивает тревожную реальность: рекордные температуры, вызванные неуправляемыми выбросами парниковых газов, продолжают ставить под угрозу выполнение цели по ограничению глобального потепления на уровне 1,5°C.

Серьезную озабоченность вызывает и вопрос финансовых обязательств. Развитые страны по-прежнему не выполнили свое обещание мобилизовать $100 млрд в год для климатического финансирования. Теперь обсуждается новая цель — NCQG (Новая коллективная количественная цель на Финансирование), но ее интерпретация остается неясной, особенно с точки зрения участия стран-доноров. Вместо грантов развивающимся странам все чаще предлагают кредиты, что усугубляет их долг и не способствует эффективному решению климатических проблем.

Финансирование потерь и ущерба также нуждается в четких правилах функционирования. Этот фонд не должен заменяться механизмами углеродных рынков, которые, в первую очередь, служат интересам частного сектора, а не реальным потребностям сообществ, страдавших от изменений климата. На этом фоне растет неравенство в распределении инвестиций: большая часть средств на возобновляемую энергетику идет в развитые страны, в то время как развивающиеся остаются без необходимой поддержки, что ставит под угрозу выполнение глобальных климатических целей.

Особую тревогу вызывает растущий разрыв между военными расходами и инвестициями в климат. Военные бюджеты достигли $2,44 трлн, что свидетельствует о наличии средств, но также о явном отсутствии политической воли направить эти ресурсы на борьбу с изменением климата, заявили активисты.

Лала Минасазова