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Новозеландский предприниматель: Для достижения нулевых выбросов в сфере авиации, возможно, потребуется 40 лет

Новозеландский предприниматель: Для достижения нулевых выбросов в сфере авиации, возможно, потребуется 40 лет Авиационная отрасль является одной из наиболее "загрязняющих", и для достижения нулевого уровня выбросов в этой сфере, возможно, потребуется 40 лет.
COP29
11 ноября 2024 г. 13:54
Новозеландский предприниматель: Для достижения нулевых выбросов в сфере авиации, возможно, потребуется 40 лет

Авиационная отрасль является одной из наиболее "загрязняющих", и для достижения нулевого уровня выбросов в этой сфере, возможно, потребуется 40 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил предприниматель из Новой Зеландии Дейв Роуз журналистам в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.

"Доля авиационной отрасли в глобальных выбросах парниковых газов достаточно велика. Для достижения нулевого уровня выборов в авиации потребуется 20, 30 или даже 40 лет. Однако пути сокращения выбросов все же существуют", - отметил он.

Роуз подчеркнул, что Азербайджан — молодая страна, которая идет по пути устойчивого развития. "Поздравляю Азербайджан с председательством на COP29. Организация этой конференции свидетельствует, что страна стремится приложить усилия для ускорения климатических действий и объединить все государства", - сказал он.

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Версия на английском языке New Zealand Entrepreneur: 20-40 years needed to reach net zero in aviation
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyalı qonaq: "Aviasiyada "xalis sıfır emissiya"ya nail olmaq üçün 20-40 il lazımdır"

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