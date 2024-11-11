Новозеландский предприниматель: Для достижения нулевых выбросов в сфере авиации, возможно, потребуется 40 лет

Авиационная отрасль является одной из наиболее "загрязняющих", и для достижения нулевого уровня выбросов в этой сфере, возможно, потребуется 40 лет.

Авиационная отрасль является одной из наиболее "загрязняющих", и для достижения нулевого уровня выбросов в этой сфере, возможно, потребуется 40 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил предприниматель из Новой Зеландии Дейв Роуз журналистам в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.

"Доля авиационной отрасли в глобальных выбросах парниковых газов достаточно велика. Для достижения нулевого уровня выборов в авиации потребуется 20, 30 или даже 40 лет. Однако пути сокращения выбросов все же существуют", - отметил он.

Роуз подчеркнул, что Азербайджан — молодая страна, которая идет по пути устойчивого развития. "Поздравляю Азербайджан с председательством на COP29. Организация этой конференции свидетельствует, что страна стремится приложить усилия для ускорения климатических действий и объединить все государства", - сказал он.