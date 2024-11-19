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Новая Зеландия увеличивает финансирование для стран Тихоокеанского региона

Новая Зеландия увеличивает финансирование для стран Тихоокеанского региона Новая Зеландия подчеркнул важность борьбы с изменением климата и о своем намерении продолжать поддерживать развивающиеся страны.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:32
Новая Зеландия увеличивает финансирование для стран Тихоокеанского региона

Новая Зеландия подчеркнула важность борьбы с изменением климата и заявила о своем намерении продолжать поддерживать развивающиеся страны.

Как передает Report, об этом заявил министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Саймон Уоттс на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Он отметил важность международного сотрудничества и поддержки малых островных развивающихся государств. “Мы должны гарантировать, что глобальное климатическое финансирование будет эффективно направлено в эти страны”, — добавил он.

В частности, Новая Зеландия анонсировала вклад в размере 20 миллионов долларов в Pacific Resilience Facility и 10 миллионов долларов в глобальный Фонд потери и ущерба.

"Мы стремимся достичь наших климатических целей и внести свой вклад в сокращение последствий изменения климата", - заявил он. Новая Зеландия гордится своей климатической стратегией, уже имеет 85% в балансе за счет возобновляемой энергии и стремится удвоить нынешние показателя к 2050 году, отметил он.

Важным элементом стратегии является также сельское хозяйство, где Новая Зеландия активно развивает инновационные решения для смягчения климатических последствий. “Наши фермеры являются одними из самых эффективных с точки зрения выбросов производителей углерода в мире”, — отметил Саймон Уоттс, добавив, ценообразование на выбросы является мощным инструментом как механизм в борьбе с климатическим кризисом.

"Мы все работаем над одной целью — созданием устойчивого и стойкого будущего”, — заключил он.

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Версия на английском языке New Zealand boosts climate funding for Pacific nations

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