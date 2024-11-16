"Nobel Energy" может снизить выбросы парниковых газов за счет их переработки

09:19

Компания "Nobel Energy" может значительно сократить выбросы парниковых газов путем применения технологий их переработки.

Об этом Report заявил технический руководитель компании "Nobel Energy" Мустафа Шахингёз.

Он отметил, что компания осуществляет специальные процессы для снижения выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяемых промышленными объектами: "Благодаря технологии сбора и переработки выбросов мы эффективно отделяем и повторно используем углекислый газ, сероводород и другие вредные газы. Эти процессы обеспечивают переработку выбросов и предотвращают вредные эмиссии в атмосферу".

М.Шахингёз подчеркнул, что компания "Nobel Energy" намерена в будущем поддерживать развитие технологий улавливания углерода и увеличивать инвестиции в эту область. "Инвестиции в инновационные технологии являются нашим приоритетом для снижения воздействия изменения климата и перехода к решениям в области "зеленой энергии"".