О нас

Nobel Energy: Энергопереход стал важным направлением для крупных нефтегазовых компаний

Nobel Energy: Энергопереход стал важным направлением для крупных нефтегазовых компаний 11:06
COP29
15 ноября 2024 г. 11:21
Nobel Energy: Энергопереход стал важным направлением для крупных нефтегазовых компаний

Энергетический переход более не является трендом, а становится важным направлением для крупных нефтегазовых компаний.

Как сообщает Report, об этом директор по проектам возобновляемой энергии компании Nobel Energy Джан Аслан заявил на мероприятии, организованном NEQSOL Holding.

По его словам, Nobel Energy активно выступает основным партнером в развитии газовой инфраструктуры и поддерживает развитие этой отрасли частным сектором. "Мы стремимся не только обеспечить доступность энергии, но и уделяем особое внимание проектам "зеленой" энергии", - отметил Джан Аслан.

Он подчеркнул, что Nobel Energy поддерживает переход к экологически чистым источникам энергии, способствуя экологической устойчивости в Азербайджане и в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nobel Energy: Energy transition crucial for large oil, gas companies
Версия на азербайджанском языке "Nobel Energy": Enerji keçidi iri neft-qaz şirkətləri üçün vacib bir istiqamətdir

Другие новости из категории

Азербайджан и Израиль намерены сотрудничать в сфере образования
Азербайджан и Израиль намерены сотрудничать в сфере образования
15 ноября 2024 г. 11:18
Ямайский эксперт: Нужно срочно выполнить обязательства по климатическому финансированию
Ямайский эксперт: Нужно срочно выполнить обязательства по климатическому финансированию
15 ноября 2024 г. 11:17
Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность  
Азербайджан и Международный фонд развития ОПЕК обсудили энергетическую безопасность  
15 ноября 2024 г. 11:16
BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте зеленой энергии из Азербайджана
BOEMDA: Страны ЕС будут больше нуждаться в импорте "зеленой энергии" из Азербайджана
15 ноября 2024 г. 11:13
SOCAR подтвердила поддержку концепции Портала зеленого развития
SOCAR подтвердила поддержку концепции Портала зеленого развития
15 ноября 2024 г. 11:11
Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу
Дженнифер Морган: Призыв из Баку может подтолкнуть нас к новому подходу
15 ноября 2024 г. 11:08
Джейхун Байрамов: Призыв Баку ориентирован на решение климатических проблем
Джейхун Байрамов: Призыв Баку ориентирован на решение климатических проблем
15 ноября 2024 г. 11:08
Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы
Джейхун Байрамов: Продолжающиеся конфликты значительно усугубляют климатические проблемы
15 ноября 2024 г. 11:00
Казахстан на полях COP29 заключил соглашения по проектам общей стоимостью $3,7 млрд
Казахстан на полях COP29 заключил соглашения по проектам общей стоимостью $3,7 млрд
15 ноября 2024 г. 10:54
В рамках COP29 создан Диалог СПЕКА по климату и инновациям
ФотоВ рамках COP29 создан Диалог СПЕКА по климату и инновациям
15 ноября 2024 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi