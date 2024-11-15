Nobel Energy: Энергопереход стал важным направлением для крупных нефтегазовых компаний

11:06

Энергетический переход более не является трендом, а становится важным направлением для крупных нефтегазовых компаний.

Как сообщает Report, об этом директор по проектам возобновляемой энергии компании Nobel Energy Джан Аслан заявил на мероприятии, организованном NEQSOL Holding.

По его словам, Nobel Energy активно выступает основным партнером в развитии газовой инфраструктуры и поддерживает развитие этой отрасли частным сектором. "Мы стремимся не только обеспечить доступность энергии, но и уделяем особое внимание проектам "зеленой" энергии", - отметил Джан Аслан.

Он подчеркнул, что Nobel Energy поддерживает переход к экологически чистым источникам энергии, способствуя экологической устойчивости в Азербайджане и в мире.