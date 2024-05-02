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Нино Тандилашвили: COP29 - возможность для стран Южного Кавказа обсудить вызовы в регионе

Нино Тандилашвили: COP29 - возможность для стран Южного Кавказа обсудить вызовы в регионе COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для стран Южного Кавказа обсудить вызовы, с которыми сталкивается регион в сфере изменения климата.
COP29
2 мая 2024 г. 15:43
Нино Тандилашвили: COP29 - возможность для стран Южного Кавказа обсудить вызовы в регионе

COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для стран Южного Кавказа обсудить вызовы, с которыми сталкивается регион в сфере изменения климата.

Как передает Report, об этом заявил в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)” в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили.

По ее словам, Грузия пытается расширить свою повестку в зеленой сфере.

"Для решения проблемы климатических изменений важна не только адаптация, но также внедрение новых стандартов… COP29 - прекрасная возможность для региона Южного Кавказа представить вызовы, с которыми мы сталкиваемся",- сказала она.

Она напомнила, что Грузия получила статус кандидата в ЕС: "Наш процесс интеграции усилился, мы полностью понимаем всю ответственность, которая на нас возложена".

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Версия на английском языке Nino Tandilashvili: COP29 - opportunity for South Caucasus countries to discuss regional challenges

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