Нигяр Мамедова: Справедливый переход к "зеленой экономике" требует инклюзивности

Справедливый переход к "зеленой экономике" требует инклюзивности.

Справедливый переход к "зеленой экономике" требует инклюзивности.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

"По мере развития зеленых технологий и динамики рынка труда политика, проводимая в этом направлении, должна тщательно разрабатываться и адаптироваться. Это требует постоянного сотрудничества между правительством, бизнесом и гражданским обществом, а также неизменной приверженности долгосрочным целям", - сказала она.

Мамедова отметила, что роль парламента в согласовании повестки по навыкам и климату имеет важное значение в достижении справедливого перехода. "Обеспечивая законодательство для инклюзивных и доступных зеленых рабочих мест, мы можем гарантировать, что каждый будет иметь возможность извлечь выгоду из зеленой экономики. Мы должны решительно действовать в этом направлении и работать вместе для создания устойчивого, инклюзивного и процветающего будущего для всех", - добавила парламентарий.