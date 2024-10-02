Нигяр Арпадараи: Борьба с изменением климата должна охватывать всех

Борьба с изменением климата должна охватывать всех.

Борьба с изменением климата должна охватывать всех.

Как сообщает Report , об этом в эфире телеканала Real TV сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Процесс COP и борьба с изменением климата не должны происходить только на уровне государств, это должно охватывать все общество, каждого. Потому что изменение климата оказывает воздействие на каждого из нас", - сказала Н. Арпадараи.

Говоря об участии бизнес-сектора в COP29, она отметила вклад, который предприниматели внесут в климатическое финансирование, и призвала их активно включиться в процесс.

"Когда государства берут на себя какие-либо обязательства, они ведут диалог с бизнес-сектором, и впоследствии именно на бизнес ложится ответственность по выполнению этих обязательств", - отметила Нигяр Арпадараи.