О нас

Нигяр Арпадараи: Борьба с изменением климата должна охватывать всех

Нигяр Арпадараи: Борьба с изменением климата должна охватывать всех Борьба с изменением климата должна охватывать всех.
COP29
2 октября 2024 г. 22:25
Нигяр Арпадараи: Борьба с изменением климата должна охватывать всех

Борьба с изменением климата должна охватывать всех.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала Real TV сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Процесс COP и борьба с изменением климата не должны происходить только на уровне государств, это должно охватывать все общество, каждого. Потому что изменение климата оказывает воздействие на каждого из нас", - сказала Н. Арпадараи.

Говоря об участии бизнес-сектора в COP29, она отметила вклад, который предприниматели внесут в климатическое финансирование, и призвала их активно включиться в процесс.

"Когда государства берут на себя какие-либо обязательства, они ведут диалог с бизнес-сектором, и впоследствии именно на бизнес ложится ответственность по выполнению этих обязательств", - отметила Нигяр Арпадараи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə hər kəsi əhatə etməlidir

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi