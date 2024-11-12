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Нигяр Арпадараи: Верим, что сумеем реализовать выдвинутые на COP29 инициативы

Нигяр Арпадараи: Верим, что сумеем реализовать выдвинутые на COP29 инициативы Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи выразила уверенность в реализацию инициатив, выдвинутых в рамках глобальной конференции по изменению климата.
COP29
12 ноября 2024 г. 11:37
Нигяр Арпадараи: Верим, что сумеем реализовать выдвинутые на COP29 инициативы

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи выразила уверенность в реализацию инициатив, выдвинутых в рамках глобальной конференции по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом она сказала на пресс-конференции во второй день СОР29.

Арпадараи подчеркнула, что все общество должно серьезно подойти к вопросам глобального изменения климата.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлечь в данную сферу неправительственные, частные, благотворительные организации и общества. Планируется ряд мер для частного сектора", - добавила она.

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Версия на английском языке Nigar Arpadarai: ‘We believe in turning COP29 initiatives into reality’
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: COP29-da irəli sürülən təşəbbüsləri reallığa çevirəcəyimizə inanırıq

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