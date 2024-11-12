Нигяр Арпадараи: Верим, что сумеем реализовать выдвинутые на COP29 инициативы

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи выразила уверенность в реализацию инициатив, выдвинутых в рамках глобальной конференции по изменению климата.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи выразила уверенность в реализацию инициатив, выдвинутых в рамках глобальной конференции по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом она сказала на пресс-конференции во второй день СОР29.

Арпадараи подчеркнула, что все общество должно серьезно подойти к вопросам глобального изменения климата.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлечь в данную сферу неправительственные, частные, благотворительные организации и общества. Планируется ряд мер для частного сектора", - добавила она.