Нигяр Арпадараи: Трансформация цифровых технологий в энергетический переход имеет важное значение

Трансформация цифровых технологий в энергетический переход имеет важное значение и требует обязательств со стороны всех участников борьбы с изменением климата.

Трансформация цифровых технологий в энергетический переход имеет важное значение и требует обязательств со стороны всех участников борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий в рамках COP29.

"Цифровизация должна быть не только инновационной, но и эффективной и инклюзивной. Это вызов не будущего, а сегодняшнего дня. Принятие его как основы для устойчивого будущего - ключ к устранению негативных последствий изменения климата", - подчеркнула она.