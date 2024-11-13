Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать

Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.

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