Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.
Как сообщает Report, призыв прозвучал на мероприятии высокого уровня по глобальным климатическим действиям "Единое руководство для ускорения действий по созданию климатически устойчивого будущего" в рамках COP29.
По ее словам, сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать.
"Если мы не воспользуемся этой возможностью, то упустим шанс на перемены и лишимся стремления к ним. Мы не можем этого допустить. Поэтому я призываю к глобальному сотрудничеству и солидарности в борьбе с последствиями изменения климата. Мы должны объединиться. Это именно то, чего порой не хватает в нашей работе в разных уголках мира. Однако порой я действительно ощущаю эту солидарность", - сказала она.