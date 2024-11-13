О нас

Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать

Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.
COP29
13 ноября 2024 г. 17:35
Нигяр Арпадараи: Сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, призыв прозвучал на мероприятии высокого уровня по глобальным климатическим действиям "Единое руководство для ускорения действий по созданию климатически устойчивого будущего" в рамках COP29.

По ее словам, сейчас самое время для совместных действий, и мы не должны его упускать.

"Если мы не воспользуемся этой возможностью, то упустим шанс на перемены и лишимся стремления к ним. Мы не можем этого допустить. Поэтому я призываю к глобальному сотрудничеству и солидарности в борьбе с последствиями изменения климата. Мы должны объединиться. Это именно то, чего порой не хватает в нашей работе в разных уголках мира. Однако порой я действительно ощущаю эту солидарность", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi