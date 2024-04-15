Нигяр Арпадараи: Привлечение бизнеса на COP29 - одна из приоритетных задач

Привлечение бизнеса на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, является одной из приоритетных задач страны.

Привлечение бизнеса на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, является одной из приоритетных задач страны.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире COP29 заявила Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с этой целью будут проведены бизнес-форумы.

"Я обращаюсь и к частному сектору, и к гражданскому обществу с тем, что мы открыты для ваших предложений. В целом, частный сектор, гражданское общество, инвесторы должны стать частью этого процесса", - сказала Арпадараи.