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Нигяр Арпадараи: Привлечение бизнеса на COP29 - одна из приоритетных задач

Нигяр Арпадараи: Привлечение бизнеса на COP29 - одна из приоритетных задач Привлечение бизнеса на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, является одной из приоритетных задач страны.
COP29
15 апреля 2024 г. 12:43
Нигяр Арпадараи: Привлечение бизнеса на COP29 - одна из приоритетных задач

Привлечение бизнеса на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, является одной из приоритетных задач страны.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире COP29 заявила Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с этой целью будут проведены бизнес-форумы.

"Я обращаюсь и к частному сектору, и к гражданскому обществу с тем, что мы открыты для ваших предложений. В целом, частный сектор, гражданское общество, инвесторы должны стать частью этого процесса", - сказала Арпадараи.

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Версия на английском языке Nigar Arpadarai: Attracting business to COP29 among priority tasks
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: "COP29-a biznesi cəlb etmək prioritetlərdən biridir"

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