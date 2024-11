Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи встретилась с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом Аль-Маликом.

Как передает Report, об этом сообщили на странице ИСЕСКО в соцсети "Х".

На встрече в павильоне ИСЕСКО на COP29 стороны обсудили влияние изменения климата на мировое культурное наследие, говорится в сообщении.