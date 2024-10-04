Нигяр Арпадараи: Необходимо задействовать научный потенциал для борьбы с последствиями изменения климата

Для достижения поставленных целей в борьбе с последствиями изменения климата необходимо задействовать научный потенциал.

Для достижения поставленных целей в борьбе с последствиями изменения климата необходимо задействовать научный потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на конференции по ускорению исследований и сотрудничества в области климатических действий в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

"По мнению ученых, мы близки к тому, чтобы столкнуться с серьезными последствиями, которые могут нанести вред нашей планете. Крайне важно, чтобы последние научные данные об изменении климата учитывались в глобальной политике. Нам необходимо международное сотрудничество в этой области. Страны должны объединиться и делиться позитивным опытом, и частный сектор должен активно участвовать в этой работе", - сказала Арпадараи.

Она также указала на необходимость увеличения финансирования климатических исследований и разработок и обеспечения доступности этих данных. "В настоящее время существует 14 инициатив в области изменения климата, и мы предложили одну из них - увеличение человеческого капитала и повышение осведомленности об окружающей среде", - отметила Арпадараи.