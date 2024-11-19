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Нигяр Арпадараи: Каспийское море - жизненно важный ресурс для Азербайджана и всего региона

Нигяр Арпадараи: Каспийское море - жизненно важный ресурс для Азербайджана и всего региона С каждым днем становится все более очевидным, насколько Каспийское море уязвимо перед лицом климатических изменений.
COP29
19 ноября 2024 г. 14:19
Нигяр Арпадараи: Каспийское море - жизненно важный ресурс для Азербайджана и всего региона

С каждым днем становится все более очевидным, насколько Каспийское море уязвимо перед лицом климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на форуме "Каспийское море и устойчивое развитие: Охрана окружающей среды" в рамках COP29.

Нигяр Арпадараи подчеркнула, что Каспийское море является жизненно важным ресурсом для Азербайджана и всего региона.

"Это крупнейший природный ресурс прибрежных стран, важный транспортный узел, источник биоразнообразия", - добавила она.

Она также отметила, что экологический баланс Каспийского моря может быть легко нарушен из-за его закрытости: "Существует возможность для объединения прикаспийских стран, формирования общего видения и определения климатической повестки. Если мы все сделаем правильно, это будет иметь положительное влияние не только на климат и окружающую среду, но и на экономику. Роль негосударственных субъектов, в частности университетов, имеет жизненно важное значение в разработке устойчивых решений, которые помогут достичь климатической устойчивости Каспийского моря".

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Версия на английском языке Nigar Arpadarai: Caspian Sea's sensitivity to climate change observed every day
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: Xəzərin iqlim dəyişikliklərinin təsirlərinə həssaslığı hər gün müşahidə edilir

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