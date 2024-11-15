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Нигяр Арпадараи: Изменение климата требует усиления взаимодействия

Нигяр Арпадараи: Изменение климата требует усиления взаимодействия 16:53
COP29
15 ноября 2024 г. 17:12
Нигяр Арпадараи: Изменение климата требует усиления взаимодействия

Масштабы изменения климата требуют расширение сотрудничества в обществе, усиления экономического взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи в видеообращении к участникам мероприятия "Развитие климатических действий посредством сотрудничества "Глобального Юга": Роль НПО" с участием представителей гражданского общества Движения неприсоединения, развивающихся стран и островных государств.

Она отметила, что изменение климата - это сегодняшняя реальность: "Здесь, в Азербайджане, мы сталкиваемся с проблемой дефицита водных ресурсов, включая снижение уровня Каспийского моря. Климат меняется, и эти изменения оказывают влияние на отдельных людей, сообщества и страны. Президентство COP29 создало инклюзивную платформу для объединения всех государственных и неправительственных организаций, различных сторон. Миссия Азербайджана, как принимающей COP29 страны, стать мостом между народами".

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Версия на английском языке Nigar Arpadarai: Climate change requires strengthened cooperation
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: İqlim dəyişikliyi dünya iqtisadiyyatından öhdəlik, cəmiyyətlərdən əməkdaşlıq tələb edir

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