Нигяр Арпадараи: Для достижения климатических целей важно активное участие частного сектора

Достичь поставленных климатических целей не удастся без активного участия частного сектора.

Для достижения поставленных климатических целей необходимо активное участие частного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

"Финансирование борьбы с изменением климата не будет достаточным без частного капитала. Нам нужен частный сектор. Но мы видим, что малые и средние предприятия во многих случаях отстают. Это еще одна цель, которую мы хотим достичь. Потому что малые и средние предприятия - это реальная экономика, они обеспечивают 90% экономического роста", - сказала она.