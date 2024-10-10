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Нигяр Арпадараи: Для достижения климатических целей важно активное участие частного сектора

Нигяр Арпадараи: Для достижения климатических целей важно активное участие частного сектора Достичь поставленных климатических целей не удастся без активного участия частного сектора. 
COP29
10 октября 2024 г. 11:58
Нигяр Арпадараи: Для достижения климатических целей важно активное участие частного сектора

Для достижения поставленных климатических целей необходимо активное участие частного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

"Финансирование борьбы с изменением климата не будет достаточным без частного капитала. Нам нужен частный сектор. Но мы видим, что малые и средние предприятия во многих случаях отстают. Это еще одна цель, которую мы хотим достичь. Потому что малые и средние предприятия - это реальная экономика, они обеспечивают 90% экономического роста", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: İqlim məqsədlərinə nail olmaq üçün özəl sektorun fəal iştirakı vacibdir
Версия на английском языке Private sector participation vital for achieving climate goals, says UN Climate Champion

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