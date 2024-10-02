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Нигяр Арпадараи: COP29 превратит Азербайджан в участника более масштабных обсуждений

Нигяр Арпадараи: COP29 превратит Азербайджан в участника более масштабных обсуждений COP29 превратит Азербайджан в участника более масштабных обсуждений.
COP29
2 октября 2024 г. 23:28
Нигяр Арпадараи: COP29 превратит Азербайджан в участника более масштабных обсуждений

COP29 превратит Азербайджан в участника более масштабных обсуждений.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала Real TV сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

"Азербайджан делает большие шаги вперед и в вопросах климата. На протяжении многих лет мы принимали крупные мероприятия. Но COP29 совершенно другой уровень. Это уважение к Азербайджану, признание авторитета нашей страны", - подчеркнула Н. Арпадараи.

Она напомнила, что у председательства Азербайджана на COP29 есть 14 инициатив.

"Наши инициативы разработаны таким образом, чтобы охватить различные области. Потому что глобальное изменение климата - это проблема, которая влияет на жизнь каждого. Возможно, мы меньше ощущаем это в нашей стране. Но есть малые островные государства, которые ощущают это в гораздо большем масштабе. На различных мероприятиях, посвященных изменению климата, они неоднократно это отмечают. Представители этих государств открыто говорят, что если так продолжится, через 5 лет нас может и не быть. Потому что эти государства находятся под угрозой затопления при повышении уровня океана или моря. Наша цель - собрать вместе предпринимателей, выступающих с проектами и стартапами в рамках борьбы с изменением климата", - заключила Нигяр Арпадараи.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: COP29 Azərbaycanı daha böyük müzakirələrin iştirakçısına çevirəcək

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